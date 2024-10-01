パドレスのダルビッシュ有投手（38）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠ペトコパークで囲み取材に対応。翌日に迫ったワイルドカードシリーズを前に意気込みを語った。3試合制のワイルドカードシリーズは、ブレーブスと対戦することが決定。マイク・シルト監督がキング、マスグローブ、シースの順に先発すると発表し、ダルビッシュはブルペン待機になると明かしている。ブルペン待機についてダルビッシュは「3戦目だけですよ