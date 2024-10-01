政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。石破茂自民新総裁の妻・佳子さんについて言及した。番組では、新たなファーストレディーとなる佳子さんについて取り上げた。石破氏とのなれそめや、地元・鳥取での人気は佳子さんの方がしのぐではと紹介した。羽鳥アナから、面識は？と尋ねられた田崎氏は「何度かお会いして、一回は私の講演を聴きに来て下さったんですけど」と明か