ビジネスに観光、冠婚葬祭……。新幹線はさまざまな目的で移動する不特定多数の人たちが偶然、乗り合わせる空間だ。そのため、駅ホームや車内は思いがけない出会いを演出してきた。「ゴルビー」と遭遇し、びっくり朝、巨人軍と同じ新幹線に乗って東京に帰ろうとして名古屋駅へ行くと、ホームに二十人くらいの警察官が立っている。いったいなにがあるのだろう？と怪(け)訝(げん)に思っていると、ジャイアンツの選手が乗る十分