Ｎｅｔｆｌｉｘ配信ドラマ「地面師たち」にも出演した俳優の五頭岳夫（ごず・たけお＝７６）が１日、フジテレビ系「めざまし８」の独占インタビューに応じ、これまでの苦難の人生を振り返った。五頭は、大ヒットとなった「地面師たち」で、借金のために地面師たちに協力する、なりすましの老人役で話題に。地主になりすますために、何度も生年月日や干支（えと）を練習するシーンや、実際に不動産会社を相手に干支（えと）を必