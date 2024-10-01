「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞し、電子書店では3000万viewを突破したma2の人気コミック『私たちが恋する理由』（シュークリーム「OUR FEEL」連載）を、主演・菊池風磨×ヒロイン・久間田琳加でドラマ化。10月12日（土）より、オフィスを舞台に6人の男女が繰り広げる、焦れったくもほろ甘い“大人のピュア恋”がスタートする。【映像】菊池風磨×久間田琳加「SPインタビュー」寡黙でクールな主