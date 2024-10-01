グラビアタレント大貫彩香が、32歳の誕生日を迎えた1日、インスタグラムを更新し、Mr.JAPAN2022グランプリの石見海人（30）と結婚したと報告した。大貫は「【ご報告】本日をもちまして私は32歳となりました。この日に生まれて、これまで出会えた全ての皆さまに感謝してます。応援やご縁と人生を歩む刺激をいただき誠にありがとうございます。私事ではございますが結婚いたしましたことをご報告させていただきます。お相手は俳優でM