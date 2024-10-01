『有吉の壁』をはじめ、演出家・ディレクターとして日本テレビで多くの人気番組を手がけてきた橋本和明さん。2024年の独立以降は、テレビ番組や配信番組だけでなく、幅広いコンテンツに携わっている橋本さんに、その好奇心の源や、忙しいなかでのサボりについて聞いてみた。※橋本和明（はしもと・かずあき）1978年、大分県生まれ。東京大学教育学部を経て、東京大学大学院人文社会系研究科修了（社会学修士）。2003年、日本テレビ