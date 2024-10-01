世界中で愛されている『ゴジラ』が、新宿区のふるさと納税に登場することがわかった。なお、『ゴジラ』は新宿の観光大使を務めている。返礼品の内容は、日本の伝統的工芸品に指定されている「東京染小紋」などを作る染め職人や、新宿区の地場産業である「印刷・製本」との技術を生かしたオリジナル商品や現地での染め物体験、印刷・製本の技術を活用した商品などが予定されている。コラボ商品のラインナップは、着物、手ぬぐ