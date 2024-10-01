シンクロ・フードは３日ぶりに反発している。９月３０日の取引終了後、東京海上ホールディングス傘下の日新火災海上保険と連携し、飲食店のあらゆるリスクに備える「事業をおまもりする保険」の販売を開始すると発表しており、好材料視されている。 「事業をおまもりする保険」は、飲食業ならではの店舗・オフィスなどの施設の管理や業務の遂行、食中毒など提供した料理やサービスに伴う損害賠償事故など