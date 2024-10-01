三菱重工業や川崎重工業、ＩＨＩが大幅高となっている。前週末に石破茂・自民党新総裁が誕生し、週明け９月３０日の株式市場では金融所得課税強化への懸念などを背景に日経平均株価は一時２０００円を超す下げとなったが、翌１０月１日は大幅に反発しており、「ショック安」は一服した格好となった。政策通として知られ、過去に防衛相を務めた経験を持つ石破新総裁について、岸田路線を継承するとの見方が市場では徐々に強まって