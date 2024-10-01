10月12日よりテレビ朝日系で放送がスタートする菊池風磨主演のオシドラサタデー『私たちが恋する理由』のメインビジュアルと、ヒロイン役の久間田琳加の“断髪式”の模様が公開された。 参考：『私たちが恋する理由』原作者・ma2が撮影現場を激励訪問菊池風磨の“作品愛”に感激 本作は、「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞したma2によるコミック『私たちが恋する理由』（シュ&