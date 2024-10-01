スーパーで入手しやすく、子どもにも人気の魚と言えばサケ。季節を問わず切り身で売っているので、献立に取り入れやすいのも魅力です♪でも、焼いて調理するばかりなので、今回は揚げ物にトライ。料理研究家ゆかりさんが作っていた「さけの唐揚げ」は、少量の油で揚げ焼きにします。揚げ物が苦手な人も、焼く感覚で作れそう。常備している調味料を混ぜ合わせるだけのオーロラソースをかけるので、洋風おか