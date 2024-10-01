早期は自覚症状がなく、本人が気づかないことが多い緑内障。早期に発見するにはどうすればいいのでしょうか（写真：zon／PIXTA）40歳以上の20人に1人、60歳以上の10人に1人が発症している緑内障（「日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査」報告）。視野が狭くなる病気だが、早期は自覚症状がなく、本人が気づかないことが多い。どのような人が緑内障になりやすいのか、早期に発見するにはどうすればいいのか。東京大学医学部眼科学教