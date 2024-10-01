午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２９、値下がり銘柄数は４６５、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、機械、銀行、卸売、石油・石炭など。値下がりで目立つのは空運、陸運など。 出所：MINKABU PRESS