大豆を丸ごとペーストにした「大豆あん」を使った大容量の『スイートポテト風大豆プリン』をご紹介する。卵は使用しておらず、大豆の風味をいかした濃厚なおいしさ。早速レビューしていこう。 ■「大豆あん」を使ったスイートポテト風の濃厚プリンヤマク食品（徳島県）は、創業120年の歴史をもつ老舗味噌醸造メーカー。長年培ってきた大豆処理技術を生かして、他には無いなめらかさが特長の「大豆ペースト」を開発。大