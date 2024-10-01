[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] 2024年11月1日（金）数量限定発売｜「リリミュウ クリスマスコレクションʼ24」￥3,8509月発売されたばかりの「バタールージュ」に、コフレ限定の「ラメグロス」、オリジナルポーチが入ったセット。2つのリップは単品でも重ねても楽しめます。おしゃれなボックス入りで、ギフトにもおすすめ。 [btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]【セット内容をcheck】[/btk_sh_bgc_te