ナチュラル＆オーガニックメイクアップブランド「to/one（トーン）」は11月1日、「2024 Holiday Collection」を全国のto/one取り扱い店舗および各WEBサイトにて発売。また、全国発売に先駆け、10月25日10時よりto/one公式WEBサイトにて先行予約を受け付けます。to/one 2024 Holiday CollectionSweeter than Sweets気のおけない女友達と集まるホリデーシーズン。思いのままにめかしこんだら、ギフトはお気に入りのスイーツと、わた