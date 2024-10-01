健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」は11月6日、ゆず湯から着想を得たボディ＆フェイシャルケア「Yuzu〈ユズ〉」シリーズを発売します。昔から、冬至の日にゆず湯に入って体を温めると、風邪をひかずに冬を越せると言われています。寒さに向かうこれからの季節、じんわりと温かみを感じる〈ユズ〉の香りと共に心身を温めて冬を乗り越える準備を。■香りみずみずし