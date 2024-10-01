【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■Da-iCEが歩んできた歴史をぎゅっと詰め込んだメジャーデビュー10周年アルバム『MUSi-aM』 Da-iCEが、10月2日にリリースするニューアルバム『MUSi-aM』（読み：ミュージアム）の全曲ティザーを公開した。 本作は、メジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCEの1年4ヵ月ぶりとなるオリジナルアルバム。ミュージアム＝博物館・美術館と