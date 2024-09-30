連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん ＼(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2024年9月は、名店になり得る実力を備えた注目の新店を4つご紹介！【カレーおじさん＼(^o^)／の今月のカレーとスパイス】2024年9月を振り返る都内では春から夏にかけてカレーの新店舗が続々と誕生していましたが、そのペースも少しずつ落ち着いてきた印象。しかしまだまだ気づかれていない新た