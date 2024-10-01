【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ホルモンとリーダーズによる圧巻のヘドバンに注目！ マキシマム ザ ホルモンが、生田斗真、あのちゃん、新しい学校のリーダーズをゲストに迎えた最新作『キ・セ・イ・ラッシュ』より、「シミ feat. 新しい学校のリーダーズ」のMVが公開された。 「シミ」は2007年発表のアルバム『ぶっ生き返す』に収録され、ライブでも人気のホルモンの代表曲とい