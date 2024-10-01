【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「5年越しにドイツのJAMにお会いできるのを楽しみにしていました」（JO1河野純喜） JO1が現地時間9月28日・29日に、ドイツ・フランクフルトのメッセ・フランクフルトで開催された『KCON GERMANY 2024』に出演した。 史上初のドイツ進出となった『KCON』は、世界的な「K-POP Fan ＆ Artist Festival」をスローガンに掲げ、世界中のK-POPファンとアーティストが近くで触れ