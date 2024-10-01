今季のレギュラーシーズンを終えたドジャースの大谷翔平は三冠王の夢こそついえたものの、54本塁打、130打点の２冠。打率３割、30本塁打、30盗塁超えで、日本人選手初の「トリプルスリー」を達成。メジャーリーグでも26人目の快挙だ。大谷の記録ラッシュとなった今季公式戦は終了したが、本当のお楽しみはここから。現地時間10月１日（日本時間２日）から始まるプレーオフでは、パドレスのダルビッシュ有、松井裕樹と大谷、そ