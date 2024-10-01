自民党・石破茂新総裁は党役員人事で、党運営の要である幹事長を、決選投票で逆転勝ちした高市早苗前経済安全保障担当相ではなく、選挙対策委員長務をめ、野党とのパイプもある森山裕前総務会長にしたことで、党内保守派からの反発を招いている。2012年の総裁選で逆転負けを喫した石破氏を、総裁になった安倍晋三元総理が幹事長で処遇したのは大違いだ。岸田文雄前総裁は決選投票後に「これからはノーサイド」と党内結束を呼び