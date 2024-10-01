今シーズンプロ野球２軍に参入したイースタンのオイシックス、ウエスタンのくふうハヤテが公式戦全日程を終了し、どちらも最下位に沈んだ。オイシックスは126試合を戦って41勝79敗６分のリーグ８位で、すぐ上の楽天とは14ゲーム差もついた。ウエスタンのくふうハヤテは120試合で28勝84敗８分の６位。５位・広島までは22.5ゲームもあった。NPB（日本野球機構）関係者が顔を曇らせる。「最初から分かっていたこととはいえ、あま