2024年9月29日、上野動物園で飼育されていたジャイアントパンダの「リーリー」と「シンシン」が中国に向けて出発したことが中国のSNS・微博（ウェイボー）で紹介された。中国中央テレビ（CCTV）のパンダ情報アカウント「iPandaパンダチャンネル」は29日、「リーリー」と「シンシン」の帰国を伝えるCCTVのニュース映像を紹介。最後の公開となった28日、上野動物園には開門前から市民が2頭に別れを告げるべく長蛇の列を作り、中には