くふうカンパニーは9月27日、買い物の際のマイバッグの持参や有料レジ袋の購入に関する調査結果を発表した。調査は2024年9月17日〜9月19日、同社が運営する「トクバイ」ユーザー9,664名を対象にインターネットで行われた。買い物の際のマイバッグの持参や有料レジ袋の購入に関する調査○買い物にマイバッグを「いつも持参している」が約85%買い物の際にマイバッグを持参しているかをたずねたところ、85.4%が「いつも持参している」