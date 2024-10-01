Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャッシュレス化を進めていっても、結局のところ財布を完全に無くすのは難しいもの。だったら逆に、必要な貴重品を集約できるオーガナイザーを使うという手もアリではないでしょうか。今回ご紹介する「PASSBOOK Wallet 2.0」は、通帳ケース、トラベルケース、出張ケース、お薬手帳ケース、そ