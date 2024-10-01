ナビットは9月26日、「親の呼び方」についての調査結果を発表した。調査は2024年8月、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象にインターネットで行われた。「親の呼び方」調査○親の呼び方で困った人の割合は約3分の1親の呼び方で困ったことはありますか?親の呼び方で困ったことがあるかとの問いに「はい」と答えた人は324人で約3分の1。「いいえ」は676人で、「はい」と「いいえ」の比率はほぼ1対2となっている。幼少期