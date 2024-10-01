衆院本会議で第102代首相に指名された自民党の石破茂総裁＝1日午後2時14分自民党の石破茂総裁（67）は1日、衆院本会議の首相指名選挙で第102代首相に選出された。約3年で退陣する岸田文雄首相（67）から政権を引き継ぐ。石破氏は直ちに組閣に着手。皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、夜に石破内閣を発足させる。衆院を9日に解散し、衆院選を15日公示、27日投開票の日程で実施する意向だ。与野党は臨戦態勢に入り、派閥裏金