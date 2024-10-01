お笑いコンビ、ペナルティのワッキー（52）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。物議をかもした投稿を削除し、謝罪した。千葉・市船橋高サッカー部出身で、大のサッカー好きとして有名なワッキーは30日の投稿で、「この前の清水vs横浜FCで横浜FC側にいた少年サッカーの指導者が子供の前でレフリーに対して猛烈なヤジをとばして同じようにヤレと子供たちを煽ったり横浜を応援するよりも清水をヤジる方に支持してたらしい」と、伝え