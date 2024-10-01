ドジャースの大谷翔平投手（３０）がまた、快挙達成だ。ＭＬＢとＭＬＢＰＩ（ＭＬＢプレイヤーズ社）は３０日（日本時間１日）に今季のレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、大谷が昨年に続き２年連続でトップだった。ランキングは開幕日からのＭＬＢ公式グッズサイトでの売り上げを基に算出された。ＭＬＢ公式サイトは「大谷、最も人気ある選手のユニホームで初のプレーオフに臨む」と題して「大谷翔平選手はメジ