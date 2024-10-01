俳優・稲垣吾郎（５０）の主演舞台「Ｎｏ．９―不滅の旋律―」が、４年ぶりに幕を開けることが決定した。同作はドイツの作曲家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの苦悩の人生と創作の深層に迫った物語。２０１５年に初演、１８年、２０年以来４年ぶりの上演となる。初演からベートーヴェンを演じる稲垣は「ベートーヴェンを演じていると、ふと自分と重なるような瞬間があり、もう一人の自分といるような感覚に陥ること