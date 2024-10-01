Yoshifumi Takemoto［東京１日ロイター］ - 日銀は１日、９月１９─２０日に開かれた金融政策決定会合での主な意見を公表し、委員から「経済・物価見通しが実現していくとすれば、緩和度合いを調整する基本的な考えはは変わらないが、金融市場は引き続き不安定な状況」との見解が示されたことが分かった。政策判断では市場動向や海外経済の状況を丁寧に確認することが重要だと指摘した。委員の間では先行きの追加利上げに