【モデルプレス＝2024/10/01】「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」が、12月20日より全国公開。この度、本作の本予告が解禁となり、なにわ男子の新曲「ありがとう心から」が本作の主題歌に決定したことが明らかとなった。【写真】なにわ男子、二の腕見せのワイルドな姿◆「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」本予告解禁この度解禁となった本予告では、謎に包まれた男・天鬼の正体が明らかに。映像は、ド