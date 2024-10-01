【モデルプレス＝2024/10/01】俳優の濱正悟、兵頭功海がW主演を務めるTBSドラマストリーム枠「毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜」（毎週火曜よる11時56分〜／Netflixで先行配信）の第3話が、1日に放送される。【写真】濱正悟＆兵頭功海、キス寸前◆濱正悟＆兵頭功海W主演「毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜」本作は、ツンデレエリート弁護士・志波令真（濱）とワンコ系天才詐欺師・ハルト（兵頭）の2人が絶対秘密のバディとなり、痛快に