【モデルプレス＝2024/10/01】モデルのpeco（ぺこ）が2024年9月30日、自身のInstagramを更新。2023年7月に急逝した元夫でタレント・ryuchellさんの誕生日を祝福した。【写真】peco息子・リンクくんの横顔ショットが「パパ似」◆peco、ryuchellさんの誕生日祝福「昨日は息子といっしょに、りゅうちぇるのすきなチョコケーキを作った」と9月29日のryuchellさんの誕生日に、長男とともにケーキ作りをしたことを報告した。「けど、分量