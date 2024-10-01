豪華ヨットを消し飛ばす闇夜に光る稲妻と並んで発生した海上の巨大な渦巻(うずま)き、雲間から伸びる不気味な白い帯――。掲載した写真は、世界で発生した海上に突然現れる竜巻の数々だ。強烈な渦の勢いで海に浮かぶ船を消し飛ばす。イタリア南部シチリア島では、８月に豪華ヨットを直撃して７人が犠牲になった。「沈没したのは、全長56ｍの英国船籍のスーパーヨットです。早朝、港から約１?離れた海上に停泊していたところを激し