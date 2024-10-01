【ニューヨーク時事】米大リーグ機構は３０日、週間最優秀選手（ＭＶＰ）を発表し、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手（３０）が２週連続で受賞した。今季４度目、ア・リーグのエンゼルス時代の７度を含めると通算１１度目で、日本勢最多を更新。１１度以上受賞した選手は１５人目となる。大谷は６試合で２５打数１３安打の打率５割２分、１本塁打、７打点、４盗塁を記録した。