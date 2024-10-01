50盗塁以上した選手の中で1951年以降最も高い成功率米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、メジャー7年目のレギュラーシーズン全日程を終えた。54本塁打、130打点でナ・リーグ2冠を獲得。キャリアハイの打率.310をマークし、日本人初のトリプルスリーも達成した。さらに日本人最多となる59盗塁で前人未到の「50-50（50本塁打＆50盗塁）」にも到達。記録ずくめの1年となったが、MLB公式の記者は隠れた歴代最高の数値を紹介して