1日朝、北九州市八幡西区で住宅1棟が全焼しました。ケガ人はいませんでした。 1日午前7時すぎ、北九州市八幡西区大平台で「2階が燃えていて黒煙が出ている」と、近くに住む人から警察や消防に通報が相次ぎました。 消防車14台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められました。この火事で、木造2階建ての住宅1棟100平方メートルが全焼し、周辺の住宅3棟にも延焼しました。ケガ人はいませんでした。 警察によ