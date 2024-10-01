2023年末で営業を終了した名古屋市のボウリング場「星が丘ボウル」跡地（千種区星が丘元町）で、東山遊園が街区の再開発に乗り出すことになった。整備は2期に分けて進める計画で、第1期は東山遊園が隣接する商業施設「星が丘テラス」の増床も含めた商業開発するとともに、椙山女学園大学を運営する学校法人・椙山女学園が大学施設を建設する。開業は2028年春の予定。【こちらも】名鉄・布袋駅高架下、旧駅舎模した木造商業施設が