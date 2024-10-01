●自民党総裁選で石破茂氏が選出9月27日に自民党総裁選が行われ、決選投票で石破茂氏が高市早苗氏を破り、第28代総裁に選出された。10月1日に臨時国会が召集され、石破新首相が誕生する。【こちらも】FRBの大幅利下げでも株価上昇の要因は?石破氏が総裁に選出された瞬間、1ドル=146円だったドル円が142円台まで急落し、日経先物も現物終値で2000円以上も下落した。石破氏が勝利する決選投票前の第1回投票では、金融緩和の継