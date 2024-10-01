10月に入っても、九州から東海を中心に最高気温30℃以上の真夏日が続出。明日2日(水)は、東京都心など関東でも真夏日予想。寒暖差が大きく、服装選びが難しい時期。衣替えはまだ先でも良さそう。関東以西日中は夏服が活躍今日1日(火)、最高気温が30℃以上の真夏日は九州から東海が中心で、晴れる地域では気温がグンと上がりそうです。明日2日(水)以降も、全国的に気温は平年より高い日がほとんどでしょう。関東は、明日2日(水)は