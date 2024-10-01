ポストシーズン進出の１２チームが決まった米大リーグは日本時間２日からワイルドカードシリーズがスタートする。その４カードの見どころなど展望する。＊＊＊＊＊【オリオールズ×ロイヤルズ】昨年１０１勝のオリオールズに対し、５６勝だったロイヤルズが勝ち上がった。公式戦はオリオールズが４勝２敗に終わったものの、すべて４月に行われた試合で参考になりにくい。２４歳のロイヤルズ・ウィットと２３歳のオリ