歌手の三上ちさこが、広島・秋山翔吾選手に応援歌「ＪＯＫＥＲ」（１２日配信リリース）を提供したことを１日、発表した。９月２５日の広島―ヤクルト戦（広島マツダスタジアム）で登場曲として使用された。ＮＨＫ―ＢＳ１「ワースポ×ＭＬＢ」のエンディング曲に「ＴＲＡＪＥＣＴＯＲＹ―キセキ―」が使われていた縁で、米アリゾナ州のスプリングキャンプを訪問。レッズに在籍していた秋山選手と初対面し、その人柄に感銘を受