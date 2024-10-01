俳優の稲垣吾郎が、作曲家のベートーベン役で主演する舞台「Ｎｏ．９―不滅の旋律―」（演出・白井晃、脚本・中島かずき）の２０２０年以来、４年ぶり４度目の上演が決まった。１２月２１〜３１日の東京国際フォーラム・ホールＣなど全国４か所で上演する。作曲家として人間として、劇的な人生を送ったベートーベン。最後の交響曲「第九」まで、彼はどんな時間を生きたのか。その波乱と苦悩の生涯を、稲垣吾郎・白井晃の最強