月曜から金曜まで、1週間の『ぽかぽか』（フジテレビ系）生放送を終えた9月中旬の夜、ハライチとともにMCを務める神田愛花アナは、都内の100円ショップ『ダイソー』を訪れていた。【写真】これはガチ勢！神田アナの全力すぎるハロウィン仮装「ピンクの薄手のニットにピンクのバッグを持って、シルバーのカーゴパンツという派手なファッションで、特に変装もしていなかったのでとても目立っていました。見かけた瞬間“神田アナだ!