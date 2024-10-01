歌手のGACKT（51）が、1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。54本塁打、130打点で2冠に輝いたドジャースの大谷翔平投手（30）を祝福した。「大谷選手がMLB史上初となる54/59という偉大な歴史的記録を残してレギュラーシーズンを終えた。毎日記録が更新されていくニュースにワクワクしたのはボクだけじゃないはず。同じ日本人として嬉しいし、誇りに思う」と、大谷の姿に胸を躍らせていたというGACKT。「数字だけ見てもま