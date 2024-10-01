ＳＮＳで知り合った女子高校生（１６）を約１週間自宅に連れ込んだとして、兵庫県警は１日、私立高教諭の男（４３）（神戸市北区）を未成年者誘拐容疑で逮捕した。「間違いない」と容疑を認めているという。発表では、男は９月２２日、女子高校生未成年と知りながら、ＳＮＳで「泊まっていいよ」などと誘い出し、２９日まで自宅に連れ込んで誘拐した疑い。女子高校生にけがはなかった。県警によると、女子高校生の親から「